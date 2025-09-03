Knut From Zoo (KNUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00366987$ 0.00366987 $ 0.00366987 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.51% Promjena cijene (1D) +0.51% Promjena cijene (7D) +5.24% Promjena cijene (7D) +5.24%

Knut From Zoo (KNUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KNUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNUT je $ 0.00366987, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNUT se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i +5.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Knut From Zoo (KNUT)

Tržišna kapitalizacija $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.38K$ 16.38K $ 16.38K Količina u optjecaju 983.97M 983.97M 983.97M Ukupna količina 983,969,171.887053 983,969,171.887053 983,969,171.887053

Trenutačna tržišna kapitalizacija Knut From Zoo je $ 16.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNUT je 983.97M, s ukupnom količinom od 983969171.887053. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.38K.