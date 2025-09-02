KNOX Dollar (KNOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniža cijena $ 0.978369$ 0.978369 $ 0.978369 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.41% Promjena cijene (7D) +1.41%

KNOX Dollar (KNOX) cijena u stvarnom vremenu je $1.084. Tijekom protekla 24 sata, KNOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNOX je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.978369.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNOX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KNOX Dollar (KNOX)

Tržišna kapitalizacija $ 54.22K$ 54.22K $ 54.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.22K$ 54.22K $ 54.22K Količina u optjecaju 50.03K 50.03K 50.03K Ukupna količina 50,034.00410450721 50,034.00410450721 50,034.00410450721

Trenutačna tržišna kapitalizacija KNOX Dollar je $ 54.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNOX je 50.03K, s ukupnom količinom od 50034.00410450721. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.22K.