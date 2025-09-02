Više o KNOX

KNOX Dollar Logotip

KNOX Dollar Cijena (KNOX)

Neuvršten

1 KNOX u USD cijena uživo:

$1.084
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena KNOX Dollar (KNOX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:27:08 (UTC+8)

KNOX Dollar (KNOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 1.11
$ 0.978369
--

--

+1.41%

+1.41%

KNOX Dollar (KNOX) cijena u stvarnom vremenu je $1.084. Tijekom protekla 24 sata, KNOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNOX je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.978369.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNOX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KNOX Dollar (KNOX)

$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K

----

$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K

50.03K
50.03K 50.03K

50,034.00410450721
50,034.00410450721 50,034.00410450721

Trenutačna tržišna kapitalizacija KNOX Dollar je $ 54.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNOX je 50.03K, s ukupnom količinom od 50034.00410450721. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.22K.

KNOX Dollar (KNOX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KNOX Dollar u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KNOX Dollar u USD iznosila je $ +0.0165622192.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KNOX Dollar u USD iznosila je $ +0.0285950528.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KNOX Dollar u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0165622192+1.53%
60 dana$ +0.0285950528+2.64%
90 dana$ 0--

Što je KNOX Dollar (KNOX)

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

Resurs KNOX Dollar (KNOX)

Službena web-stranica

KNOX Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KNOX Dollar (KNOX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KNOX Dollar (KNOX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KNOX Dollar.

Provjerite KNOX Dollar predviđanje cijene sada!

KNOX u lokalnim valutama

KNOX Dollar (KNOX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KNOX Dollar (KNOX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KNOX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KNOX Dollar (KNOX)

Koliko KNOX Dollar (KNOX) vrijedi danas?
Cijena KNOX uživo u USD je 1.084 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KNOX u USD?
Trenutačna cijena KNOX u USD je $ 1.084. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KNOX Dollar?
Tržišna kapitalizacija za KNOX je $ 54.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KNOX?
Količina u optjecaju za KNOX je 50.03K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KNOX?
KNOX je postigao ATH cijenu od 1.11 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KNOX?
KNOX je vidio ATL cijenu od 0.978369 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KNOX?
24-satni obujam trgovanja za KNOX je -- USD.
Hoće li KNOX još narasti ove godine?
KNOX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KNOX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:27:08 (UTC+8)

KNOX Dollar (KNOX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

