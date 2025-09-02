Knit Finance (KFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00319807 $ 0.00319807 $ 0.00319807 24-satna najniža cijena $ 0.00342456 $ 0.00342456 $ 0.00342456 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00319807$ 0.00319807 $ 0.00319807 24-satna najviša cijena $ 0.00342456$ 0.00342456 $ 0.00342456 Najviša cijena ikada $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 Najniža cijena $ 0.0018445$ 0.0018445 $ 0.0018445 Promjena cijene (1H) -2.35% Promjena cijene (1D) -6.69% Promjena cijene (7D) -3.39% Promjena cijene (7D) -3.39%

Knit Finance (KFT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00319295. Tijekom protekla 24 sata, KFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00319807 i najviše cijene $ 0.00342456, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KFT je $ 3.33, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0018445.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KFT se promijenio za -2.35% u posljednjih sat vremena, -6.69% u posljednjih 24 sata i -3.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Knit Finance (KFT)

Tržišna kapitalizacija $ 162.89K$ 162.89K $ 162.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 319.81K$ 319.81K $ 319.81K Količina u optjecaju 50.93M 50.93M 50.93M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Knit Finance je $ 162.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KFT je 50.93M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 319.81K.