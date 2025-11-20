Kled AI Cijena danas

Trenutačna cijena Kled AI (KLED) danas je $ 0.02634835, s promjenom od 17.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KLED u USD je $ 0.02634835 po KLED.

Kled AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,319,582, s količinom u optjecaju od 999.81M KLED. Tijekom posljednja 24 sata, KLED trgovao je između $ 0.0198922 (niska) i $ 0.0282181 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.055581, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00180339.

U kratkoročnim performansama, KLED se kretao -0.77% u posljednjem satu i -17.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kled AI (KLED)

Tržišna kapitalizacija $ 26.32M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.32M Količina u optjecaju 999.81M Ukupna količina 999,811,231.9853867

