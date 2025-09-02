Klaytn Dai (KDAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.085457 24-satna najniža cijena $ 0.089482 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.92 Najniža cijena $ 0.078561 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +2.91% Promjena cijene (7D) +3.12%

Klaytn Dai (KDAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.089066. Tijekom protekla 24 sata, KDAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.085457 i najviše cijene $ 0.089482, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDAI je $ 1.92, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.078561.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDAI se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +2.91% u posljednjih 24 sata i +3.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Klaytn Dai (KDAI)

Tržišna kapitalizacija $ 922.14K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 922.14K Količina u optjecaju 10.36M Ukupna količina 10,356,313.91829859

Trenutačna tržišna kapitalizacija Klaytn Dai je $ 922.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KDAI je 10.36M, s ukupnom količinom od 10356313.91829859. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 922.14K.