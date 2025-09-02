Klayr (KLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00049998 $ 0.00049998 $ 0.00049998 24-satna najniža cijena $ 0.00138386 $ 0.00138386 $ 0.00138386 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00049998$ 0.00049998 $ 0.00049998 24-satna najviša cijena $ 0.00138386$ 0.00138386 $ 0.00138386 Najviša cijena ikada $ 0.121724$ 0.121724 $ 0.121724 Najniža cijena $ 0.00049998$ 0.00049998 $ 0.00049998 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -4.20% Promjena cijene (7D) -71.50% Promjena cijene (7D) -71.50%

Klayr (KLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0005. Tijekom protekla 24 sata, KLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00049998 i najviše cijene $ 0.00138386, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KLY je $ 0.121724, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00049998.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KLY se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -4.20% u posljednjih 24 sata i -71.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Klayr (KLY)

Tržišna kapitalizacija $ 95.25K$ 95.25K $ 95.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.62K$ 96.62K $ 96.62K Količina u optjecaju 190.49M 190.49M 190.49M Ukupna količina 193,228,797.2273848 193,228,797.2273848 193,228,797.2273848

Trenutačna tržišna kapitalizacija Klayr je $ 95.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KLY je 190.49M, s ukupnom količinom od 193228797.2273848. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.62K.