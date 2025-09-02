Kizuna (KIZUNA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +6.70% Promjena cijene (7D) -7.87% Promjena cijene (7D) -7.87%

Kizuna (KIZUNA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIZUNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIZUNA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIZUNA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +6.70% u posljednjih 24 sata i -7.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kizuna (KIZUNA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Količina u optjecaju 960.93T 960.93T 960.93T Ukupna količina 960,934,712,324,249.0 960,934,712,324,249.0 960,934,712,324,249.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kizuna je $ 1.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIZUNA je 960.93T, s ukupnom količinom od 960934712324249.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.