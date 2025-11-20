Kiwi Cijena danas

Trenutačna cijena Kiwi (KIWI) danas je --, s promjenom od 5.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KIWI u USD je -- po KIWI.

Kiwi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 978,247, s količinom u optjecaju od 1.00B KIWI. Tijekom posljednja 24 sata, KIWI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00102749 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0165919, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KIWI se kretao -0.86% u posljednjem satu i -23.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kiwi (KIWI)

Tržišna kapitalizacija $ 978.25K$ 978.25K $ 978.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 978.25K$ 978.25K $ 978.25K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

