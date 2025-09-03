kittyspin (KS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00351908$ 0.00351908 $ 0.00351908 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) -3.38% Promjena cijene (7D) -5.25% Promjena cijene (7D) -5.25%

kittyspin (KS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KS je $ 0.00351908, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KS se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, -3.38% u posljednjih 24 sata i -5.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu kittyspin (KS)

Tržišna kapitalizacija $ 46.71K$ 46.71K $ 46.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.71K$ 46.71K $ 46.71K Količina u optjecaju 999.50M 999.50M 999.50M Ukupna količina 999,498,486.119505 999,498,486.119505 999,498,486.119505

Trenutačna tržišna kapitalizacija kittyspin je $ 46.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KS je 999.50M, s ukupnom količinom od 999498486.119505. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.71K.