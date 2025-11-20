Kitty Kult Cijena danas

Trenutačna cijena Kitty Kult (KULT) danas je --, s promjenom od 5.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KULT u USD je -- po KULT.

Kitty Kult trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 161,863, s količinom u optjecaju od 482.67B KULT. Tijekom posljednja 24 sata, KULT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KULT se kretao -- u posljednjem satu i -14.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kitty Kult (KULT)

Tržišna kapitalizacija $ 161.86K$ 161.86K $ 161.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 334.82K$ 334.82K $ 334.82K Količina u optjecaju 482.67B 482.67B 482.67B Ukupna količina 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kitty Kult je $ 161.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KULT je 482.67B, s ukupnom količinom od 998429871400.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 334.82K.