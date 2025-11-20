Kittenswap Cijena danas

Trenutačna cijena Kittenswap (KITTEN) danas je $ 0.00323787, s promjenom od 0.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KITTEN u USD je $ 0.00323787 po KITTEN.

Kittenswap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,129,684, s količinom u optjecaju od 348.97M KITTEN. Tijekom posljednja 24 sata, KITTEN trgovao je između $ 0.00308136 (niska) i $ 0.00347242 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03928409, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00194408.

U kratkoročnim performansama, KITTEN se kretao +0.21% u posljednjem satu i -5.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kittenswap (KITTEN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.13M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.28M Količina u optjecaju 348.97M Ukupna količina 1,322,234,909.05861

