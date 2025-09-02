KittenFinance (KIF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 304.93$ 304.93 $ 304.93 Najniža cijena $ 2.3$ 2.3 $ 2.3 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.41% Promjena cijene (7D) -1.41%

KittenFinance (KIF) cijena u stvarnom vremenu je $17.72. Tijekom protekla 24 sata, KIFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIF je $ 304.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.3.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KittenFinance (KIF)

Tržišna kapitalizacija $ 670.53K$ 670.53K $ 670.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 726.51K$ 726.51K $ 726.51K Količina u optjecaju 37.84K 37.84K 37.84K Ukupna količina 40,999.99665468931 40,999.99665468931 40,999.99665468931

Trenutačna tržišna kapitalizacija KittenFinance je $ 670.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIF je 37.84K, s ukupnom količinom od 40999.99665468931. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 726.51K.