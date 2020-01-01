Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kitten Wif Hat (KWIF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kitten Wif Hat (KWIF) Informacije Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun Službena web stranica: https://kwif.io/ Bijela knjiga: https://x.com/kwif_on_sol Kupi KWIF odmah!

Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kitten Wif Hat (KWIF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 159.80K $ 159.80K $ 159.80K Ukupna količina: $ 996.24M $ 996.24M $ 996.24M Količina u optjecaju: $ 996.24M $ 996.24M $ 996.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 159.80K $ 159.80K $ 159.80K Povijesni maksimum: $ 0.00474081 $ 0.00474081 $ 0.00474081 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001604 $ 0.0001604 $ 0.0001604 Saznajte više o cijeni Kitten Wif Hat (KWIF)

Kitten Wif Hat (KWIF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kitten Wif Hat (KWIF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KWIF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KWIF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KWIF tokena, istražite KWIF cijenu tokena uživo!

