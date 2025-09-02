Kitten Wif Hat (KWIF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0,00474081$ 0,00474081 $ 0,00474081 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0,83% Promjena cijene (1D) -3,85% Promjena cijene (7D) +12,53% Promjena cijene (7D) +12,53%

Kitten Wif Hat (KWIF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KWIFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KWIF je $ 0,00474081, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KWIF se promijenio za -0,83% u posljednjih sat vremena, -3,85% u posljednjih 24 sata i +12,53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kitten Wif Hat (KWIF)

Tržišna kapitalizacija $ 158,27K$ 158,27K $ 158,27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 158,27K$ 158,27K $ 158,27K Količina u optjecaju 996,24M 996,24M 996,24M Ukupna količina 996 244 821,682159 996 244 821,682159 996 244 821,682159

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kitten Wif Hat je $ 158,27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KWIF je 996,24M, s ukupnom količinom od 996244821.682159. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158,27K.