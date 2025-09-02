Kitsune ($KIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01480124$ 0.01480124 $ 0.01480124 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.24% Promjena cijene (1D) +0.72% Promjena cijene (7D) +1.80% Promjena cijene (7D) +1.80%

Kitsune ($KIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $KITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $KIT je $ 0.01480124, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $KIT se promijenio za -1.24% u posljednjih sat vremena, +0.72% u posljednjih 24 sata i +1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kitsune ($KIT)

Tržišna kapitalizacija $ 208.10K$ 208.10K $ 208.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 208.10K$ 208.10K $ 208.10K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,946,267.475899 999,946,267.475899 999,946,267.475899

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kitsune je $ 208.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $KIT je 999.95M, s ukupnom količinom od 999946267.475899. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 208.10K.