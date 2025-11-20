KITO Cijena danas

Trenutačna cijena KITO (KITO) danas je --, s promjenom od 16.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KITO u USD je -- po KITO.

KITO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 64,760, s količinom u optjecaju od 975.26M KITO. Tijekom posljednja 24 sata, KITO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KITO se kretao -0.57% u posljednjem satu i -47.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KITO (KITO)

Tržišna kapitalizacija $ 64.76K$ 64.76K $ 64.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.76K$ 64.76K $ 64.76K Količina u optjecaju 975.26M 975.26M 975.26M Ukupna količina 975,263,103.97 975,263,103.97 975,263,103.97

Trenutačna tržišna kapitalizacija KITO je $ 64.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KITO je 975.26M, s ukupnom količinom od 975263103.97. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.76K.