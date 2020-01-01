Kite (KITE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kite (KITE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kite (KITE) Informacije Službena web stranica: https://www.letsgethai.com Bijela knjiga: https://docs.letsgethai.com/

Kite (KITE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kite (KITE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Ukupna količina: $ 854.76K $ 854.76K $ 854.76K Količina u optjecaju: $ 843.71K $ 843.71K $ 843.71K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Povijesni maksimum: $ 33.73 $ 33.73 $ 33.73 Povijesni minimum: $ 0.836989 $ 0.836989 $ 0.836989 Trenutna cijena: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Saznajte više o cijeni Kite (KITE)

Kite (KITE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kite (KITE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KITE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KITE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KITE tokena, istražite KITE cijenu tokena uživo!

KITE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KITE? Naša KITE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KITE predviđanje cijene tokena odmah!

