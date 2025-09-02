Kite (KITE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.31 24-satna najviša cijena $ 1.41 Najviša cijena ikada $ 33.73 Najniža cijena $ 0.836989 Promjena cijene (1H) -2.17% Promjena cijene (1D) -2.03% Promjena cijene (7D) -6.38%

Kite (KITE) cijena u stvarnom vremenu je $1.37. Tijekom protekla 24 sata, KITEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.31 i najviše cijene $ 1.41, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KITE je $ 33.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.836989.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KITE se promijenio za -2.17% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i -6.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kite (KITE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.17M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.18M Količina u optjecaju 843.71K Ukupna količina 854,764.94

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kite je $ 1.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KITE je 843.71K, s ukupnom količinom od 854764.94. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.