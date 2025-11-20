KITA Cijena danas

Trenutačna cijena KITA ($KITA) danas je $ 0.00008086, s promjenom od 27.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $KITA u USD je $ 0.00008086 po $KITA.

KITA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 77,057, s količinom u optjecaju od 943.71M $KITA. Tijekom posljednja 24 sata, $KITA trgovao je između $ 0.00006299 (niska) i $ 0.00008183 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0006367, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004628.

U kratkoročnim performansama, $KITA se kretao -0.97% u posljednjem satu i +11.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KITA ($KITA)

Tržišna kapitalizacija $ 77.06K$ 77.06K $ 77.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 77.06K$ 77.06K $ 77.06K Količina u optjecaju 943.71M 943.71M 943.71M Ukupna količina 943,706,148.9509537 943,706,148.9509537 943,706,148.9509537

