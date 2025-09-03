KIRI (KIRI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00112305$ 0.00112305 $ 0.00112305 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.58% Promjena cijene (1D) +2.63% Promjena cijene (7D) -3.82% Promjena cijene (7D) -3.82%

KIRI (KIRI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIRItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIRI je $ 0.00112305, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIRI se promijenio za +1.58% u posljednjih sat vremena, +2.63% u posljednjih 24 sata i -3.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KIRI (KIRI)

Tržišna kapitalizacija $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.93K$ 69.93K $ 69.93K Količina u optjecaju 999.49M 999.49M 999.49M Ukupna količina 999,491,439.333215 999,491,439.333215 999,491,439.333215

Trenutačna tržišna kapitalizacija KIRI je $ 69.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIRI je 999.49M, s ukupnom količinom od 999491439.333215. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.93K.