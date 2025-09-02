KiraKuru (KRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03851997$ 0.03851997 $ 0.03851997 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) +1.61% Promjena cijene (7D) +12.51% Promjena cijene (7D) +12.51%

KiraKuru (KRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KRA je $ 0.03851997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KRA se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, +1.61% u posljednjih 24 sata i +12.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KiraKuru (KRA)

Tržišna kapitalizacija $ 822.29K$ 822.29K $ 822.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 822.29K$ 822.29K $ 822.29K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,994,172.798613 999,994,172.798613 999,994,172.798613

Trenutačna tržišna kapitalizacija KiraKuru je $ 822.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KRA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999994172.798613. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 822.29K.