KIRA (KIRA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KIRA (KIRA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KIRA (KIRA) Informacije Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology. Službena web stranica: https://www.infera.org/ Kupi KIRA odmah!

KIRA (KIRA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KIRA (KIRA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 71.83K $ 71.83K $ 71.83K Ukupna količina: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Količina u optjecaju: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.83K $ 71.83K $ 71.83K Povijesni maksimum: $ 0.02057985 $ 0.02057985 $ 0.02057985 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni KIRA (KIRA)

KIRA (KIRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KIRA (KIRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KIRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KIRA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KIRA tokena, istražite KIRA cijenu tokena uživo!

KIRA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KIRA? Naša KIRA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KIRA predviđanje cijene tokena odmah!

