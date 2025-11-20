Kira AI Cijena danas

Trenutačna cijena Kira AI (KIRA) danas je $ 0.00503228, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KIRA u USD je $ 0.00503228 po KIRA.

Kira AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,032.28, s količinom u optjecaju od 1.00M KIRA. Tijekom posljednja 24 sata, KIRA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.257228, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00489433.

U kratkoročnim performansama, KIRA se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kira AI (KIRA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

