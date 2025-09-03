KIRA (KIRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.02057985 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.83% Promjena cijene (1D) -1.00% Promjena cijene (7D) +1.95%

KIRA (KIRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIRA je $ 0.02057985, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIRA se promijenio za -1.83% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i +1.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KIRA (KIRA)

Tržišna kapitalizacija $ 71.50K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.50K Količina u optjecaju 999.80M Ukupna količina 999,804,542.242021

Trenutačna tržišna kapitalizacija KIRA je $ 71.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIRA je 999.80M, s ukupnom količinom od 999804542.242021. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.50K.