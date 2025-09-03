Više o KIRA

KIRA Logotip

KIRA Cijena (KIRA)

Neuvršten

1 KIRA u USD cijena uživo:

--
----
-1.20%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena KIRA (KIRA)
KIRA (KIRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02057985
$ 0.02057985$ 0.02057985

$ 0
$ 0$ 0

-1.83%

-1.00%

+1.95%

+1.95%

KIRA (KIRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIRA je $ 0.02057985, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIRA se promijenio za -1.83% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i +1.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KIRA (KIRA)

$ 71.50K
$ 71.50K$ 71.50K

--
----

$ 71.50K
$ 71.50K$ 71.50K

999.80M
999.80M 999.80M

999,804,542.242021
999,804,542.242021 999,804,542.242021

Trenutačna tržišna kapitalizacija KIRA je $ 71.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIRA je 999.80M, s ukupnom količinom od 999804542.242021. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.50K.

KIRA (KIRA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KIRA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KIRA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KIRA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KIRA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.00%
30 dana$ 0+11.47%
60 dana$ 0+4.34%
90 dana$ 0--

Što je KIRA (KIRA)

Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.

Resurs KIRA (KIRA)

Službena web-stranica

KIRA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KIRA (KIRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KIRA (KIRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KIRA.

Provjerite KIRA predviđanje cijene sada!

KIRA u lokalnim valutama

KIRA (KIRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KIRA (KIRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KIRA (KIRA)

Koliko KIRA (KIRA) vrijedi danas?
Cijena KIRA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KIRA u USD?
Trenutačna cijena KIRA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KIRA?
Tržišna kapitalizacija za KIRA je $ 71.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KIRA?
Količina u optjecaju za KIRA je 999.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIRA?
KIRA je postigao ATH cijenu od 0.02057985 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIRA?
KIRA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KIRA?
24-satni obujam trgovanja za KIRA je -- USD.
Hoće li KIRA još narasti ove godine?
KIRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
