Kintsu Staked Hype Cijena danas

Trenutačna cijena Kintsu Staked Hype (SHYPE) danas je $ 39.13, s promjenom od 1.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SHYPE u USD je $ 39.13 po SHYPE.

Kintsu Staked Hype trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 156,239, s količinom u optjecaju od 3.99K SHYPE. Tijekom posljednja 24 sata, SHYPE trgovao je između $ 37.11 (niska) i $ 39.6 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 53.2, dok je rekordna najniža cijena bila $ 29.91.

U kratkoročnim performansama, SHYPE se kretao -- u posljednjem satu i -0.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 156.24K$ 156.24K $ 156.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.24K$ 156.24K $ 156.24K Količina u optjecaju 3.99K 3.99K 3.99K Ukupna količina 3,992.431101242689 3,992.431101242689 3,992.431101242689

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kintsu Staked Hype je $ 156.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHYPE je 3.99K, s ukupnom količinom od 3992.431101242689. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.24K.