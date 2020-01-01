KINO (KINO) Tokenomika

KINO (KINO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u KINO (KINO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

KINO (KINO) Informacije

KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.

Službena web stranica:
https://abstractkino.xyz/

KINO (KINO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KINO (KINO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 296.15K
$ 296.15K$ 296.15K
Ukupna količina:
$ 991.16M
$ 991.16M$ 991.16M
Količina u optjecaju:
$ 991.16M
$ 991.16M$ 991.16M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 296.15K
$ 296.15K$ 296.15K
Povijesni maksimum:
$ 0.00048731
$ 0.00048731$ 0.00048731
Povijesni minimum:
$ 0.00003721
$ 0.00003721$ 0.00003721
Trenutna cijena:
$ 0.00029877
$ 0.00029877$ 0.00029877

KINO (KINO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike KINO (KINO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj KINO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja KINO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku KINO tokena, istražite KINO cijenu tokena uživo!

KINO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide KINO? Naša KINO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.