KINO (KINO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u KINO (KINO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

KINO (KINO) Informacije KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative. Službena web stranica: https://abstractkino.xyz/ Kupi KINO odmah!

KINO (KINO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za KINO (KINO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 296.15K $ 296.15K $ 296.15K Ukupna količina: $ 991.16M $ 991.16M $ 991.16M Količina u optjecaju: $ 991.16M $ 991.16M $ 991.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 296.15K $ 296.15K $ 296.15K Povijesni maksimum: $ 0.00048731 $ 0.00048731 $ 0.00048731 Povijesni minimum: $ 0.00003721 $ 0.00003721 $ 0.00003721 Trenutna cijena: $ 0.00029877 $ 0.00029877 $ 0.00029877 Saznajte više o cijeni KINO (KINO)

KINO (KINO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike KINO (KINO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KINO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KINO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KINO tokena, istražite KINO cijenu tokena uživo!

KINO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KINO? Naša KINO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KINO predviđanje cijene tokena odmah!

