KINO Cijena (KINO)

Neuvršten

1 KINO u USD cijena uživo:

$0.00028114
+3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena KINO (KINO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:17:33 (UTC+8)

KINO (KINO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.19%

+3.12%

+18.94%

+18.94%

KINO (KINO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KINOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KINO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KINO se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +3.12% u posljednjih 24 sata i +18.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KINO (KINO)

$ 278.66K
--
$ 278.66K
991.16M
991,157,415.7547939
Trenutačna tržišna kapitalizacija KINO je $ 278.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KINO je 991.16M, s ukupnom količinom od 991157415.7547939. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 278.66K.

KINO (KINO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz KINO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz KINO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz KINO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz KINO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.12%
30 dana$ 0+64.21%
60 dana$ 0+335.97%
90 dana$ 0--

Što je KINO (KINO)

KINO is a community-driven character born from a glitch in the lore. He hatched from a Pudgy egg that was never meant for him — a vibrant green dino in a world of waddles. KINO represents a break from the expected, a character who bends the narrative rather than follows it. Built on Abstract, this project explores how lore, memes, and community can shape a culture coin with real identity. KINO doesn’t follow the chain. He tilts it. The story is open-ended, and every holder becomes part of what comes next. KINO is here to rewrite the narrative.

Resurs KINO (KINO)

Službena web-stranica

KINO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će KINO (KINO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših KINO (KINO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za KINO.

Provjerite KINO predviđanje cijene sada!

KINO u lokalnim valutama

KINO (KINO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike KINO (KINO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KINO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o KINO (KINO)

Koliko KINO (KINO) vrijedi danas?
Cijena KINO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KINO u USD?
Trenutačna cijena KINO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija KINO?
Tržišna kapitalizacija za KINO je $ 278.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KINO?
Količina u optjecaju za KINO je 991.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KINO?
KINO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KINO?
KINO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KINO?
24-satni obujam trgovanja za KINO je -- USD.
Hoće li KINO još narasti ove godine?
KINO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KINO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:17:33 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.