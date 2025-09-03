KINO (KINO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) +3.12% Promjena cijene (7D) +18.94% Promjena cijene (7D) +18.94%

KINO (KINO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KINOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KINO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KINO se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, +3.12% u posljednjih 24 sata i +18.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KINO (KINO)

Tržišna kapitalizacija $ 278.66K$ 278.66K $ 278.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 278.66K$ 278.66K $ 278.66K Količina u optjecaju 991.16M 991.16M 991.16M Ukupna količina 991,157,415.7547939 991,157,415.7547939 991,157,415.7547939

Trenutačna tržišna kapitalizacija KINO je $ 278.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KINO je 991.16M, s ukupnom količinom od 991157415.7547939. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 278.66K.