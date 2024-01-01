Kinka (XNK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kinka (XNK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kinka Gold is issued by one of Japan's oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space. Službena web stranica: https://kinka-gold.com Bijela knjiga: https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf

Kinka (XNK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kinka (XNK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Ukupna količina: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 Količina u optjecaju: $ 482.00 $ 482.00 $ 482.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Povijesni maksimum: $ 4,846.93 $ 4,846.93 $ 4,846.93 Povijesni minimum: $ 221.86 $ 221.86 $ 221.86 Trenutna cijena: $ 3,550.94 $ 3,550.94 $ 3,550.94 Saznajte više o cijeni Kinka (XNK)

Kinka (XNK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kinka (XNK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XNK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XNK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XNK tokena, istražite XNK cijenu tokena uživo!

XNK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XNK? Naša XNK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

