Kinka (XNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3,476.65 $ 3,476.65 $ 3,476.65 24-satna najniža cijena $ 3,514.14 $ 3,514.14 $ 3,514.14 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3,476.65$ 3,476.65 $ 3,476.65 24-satna najviša cijena $ 3,514.14$ 3,514.14 $ 3,514.14 Najviša cijena ikada $ 4,846.93$ 4,846.93 $ 4,846.93 Najniža cijena $ 221.86$ 221.86 $ 221.86 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) +0.18% Promjena cijene (7D) +3.25% Promjena cijene (7D) +3.25%

Kinka (XNK) cijena u stvarnom vremenu je $3,483.14. Tijekom protekla 24 sata, XNKtrgovalo je između najniže cijene $ 3,476.65 i najviše cijene $ 3,514.14, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XNK je $ 4,846.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 221.86.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XNK se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i +3.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kinka (XNK)

Tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Količina u optjecaju 482.00 482.00 482.00 Ukupna količina 482.0 482.0 482.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kinka je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XNK je 482.00, s ukupnom količinom od 482.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.