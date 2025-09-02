KingdomX (KT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.072587$ 0.072587 $ 0.072587 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.63% Promjena cijene (7D) -25.22% Promjena cijene (7D) -25.22%

KingdomX (KT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KT je $ 0.072587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KT se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i -25.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KingdomX (KT)

Tržišna kapitalizacija $ 76.14K$ 76.14K $ 76.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 246.05K$ 246.05K $ 246.05K Količina u optjecaju 309.47M 309.47M 309.47M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KingdomX je $ 76.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KT je 309.47M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 246.05K.