Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) Informacije What is Kingdom of ANTs? Kingdom of ANTs (KOA) is a gamified DeFi platform, optimised for speed, flexibility, and ease-of-use. It is built on Solana, powered by yield-bearing NFTs and an integrated AI framework. Users can play and earn from various activities on KOA, besides staking $ANTC for APYs. What is Ant Coin ($ANTC)? Ant Coin ($ANTC) is KOA’s native currency, based on the SLP token standard. It’s a utility token that lets users perform a range of use-case. For example: Payments: The fees for ‘Activities’ in the Kingdom’s ecosystem are payable in $ANTC. Similarly, users can buy, sell, and transfer $ANTC like any other cryptocurrency. Staking: Users can earn staking rewards and APYs by locking $ANTC into dedicated on-chain vaults or smart contracts. Governance: After KOA’s transition to a Decentralised Autonomous Organization (DAO), $ANTC holders can participate in its distributed governance mechanism. When live, this system will use $ANTC holding as a key parameter to determine the user’s voting power. Airdrops & VIP Access: KOA’s circular economy and reward distribution mechanism will ensure consistent rewards and exclusive benefits for long-term $ANTC holders. For example, they will get priority access to future products, NFT collections, etc. What is KOA’s treasury management system? KOA has an AI-integrated treasury management system to ensure sustainable, long-term yields for users. Some of the main ways to ensure the Treasury’s sustenance and growth include: The proceeds from in-game NFT and asset sales will partially return to the Treasury. This will help create a circular economy, with a steady revenue stream. KOA will implement an algorithmic balancing system to invest a portion of the Treasury’s assets for profit generation. The portfolio will be accessible to the community via the Kingdom of ANTs website. Decisions regarding these investments will be made through community voting involving the DAO. AI plays a key role in KOA’s treasury mana Službena web stranica: https://kingdomofants.io/ Bijela knjiga: https://gitbook.kingdomofants.io/ Kupi ANTC odmah!

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 77.26K $ 77.26K $ 77.26K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 48.11M $ 48.11M $ 48.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 160.58K $ 160.58K $ 160.58K Povijesni maksimum: $ 0.315881 $ 0.315881 $ 0.315881 Povijesni minimum: $ 0.0016044 $ 0.0016044 $ 0.0016044 Trenutna cijena: $ 0.00160577 $ 0.00160577 $ 0.00160577 Saznajte više o cijeni Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC)

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ANTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ANTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ANTC tokena, istražite ANTC cijenu tokena uživo!

