Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.315881$ 0.315881 $ 0.315881 Najniža cijena $ 0.0016044$ 0.0016044 $ 0.0016044 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00160577. Tijekom protekla 24 sata, ANTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANTC je $ 0.315881, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0016044.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANTC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC)

Tržišna kapitalizacija $ 77.26K$ 77.26K $ 77.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 160.58K$ 160.58K $ 160.58K Količina u optjecaju 48.11M 48.11M 48.11M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kingdom of ANTs ANT Coins je $ 77.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANTC je 48.11M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 160.58K.