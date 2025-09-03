Kingdom of ANTs ANT Coins Cijena (ANTC)
Kingdom of ANTs ANT Coins (ANTC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00160577. Tijekom protekla 24 sata, ANTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ANTC je $ 0.315881, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0016044.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ANTC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kingdom of ANTs ANT Coins je $ 77.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ANTC je 48.11M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 160.58K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kingdom of ANTs ANT Coins u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kingdom of ANTs ANT Coins u USD iznosila je $ -0.0001472892.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kingdom of ANTs ANT Coins u USD iznosila je $ -0.0001602473.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kingdom of ANTs ANT Coins u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ -0.0001472892
|-9.17%
|60 dana
|$ -0.0001602473
|-9.97%
|90 dana
|$ 0
|--
What is Kingdom of ANTs? Kingdom of ANTs (KOA) is a gamified DeFi platform, optimised for speed, flexibility, and ease-of-use. It is built on Solana, powered by yield-bearing NFTs and an integrated AI framework. Users can play and earn from various activities on KOA, besides staking $ANTC for APYs. What is Ant Coin ($ANTC)? Ant Coin ($ANTC) is KOA’s native currency, based on the SLP token standard. It’s a utility token that lets users perform a range of use-case. For example: Payments: The fees for ‘Activities’ in the Kingdom’s ecosystem are payable in $ANTC. Similarly, users can buy, sell, and transfer $ANTC like any other cryptocurrency. Staking: Users can earn staking rewards and APYs by locking $ANTC into dedicated on-chain vaults or smart contracts. Governance: After KOA’s transition to a Decentralised Autonomous Organization (DAO), $ANTC holders can participate in its distributed governance mechanism. When live, this system will use $ANTC holding as a key parameter to determine the user’s voting power. Airdrops & VIP Access: KOA’s circular economy and reward distribution mechanism will ensure consistent rewards and exclusive benefits for long-term $ANTC holders. For example, they will get priority access to future products, NFT collections, etc. What is KOA’s treasury management system? KOA has an AI-integrated treasury management system to ensure sustainable, long-term yields for users. Some of the main ways to ensure the Treasury’s sustenance and growth include: The proceeds from in-game NFT and asset sales will partially return to the Treasury. This will help create a circular economy, with a steady revenue stream. KOA will implement an algorithmic balancing system to invest a portion of the Treasury’s assets for profit generation. The portfolio will be accessible to the community via the Kingdom of ANTs website. Decisions regarding these investments will be made through community voting involving the DAO. AI plays a key role in KOA’s treasury mana
