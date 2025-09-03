King Sugar Glider (KSG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00140207 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +1.37% Promjena cijene (7D) +5.21%

King Sugar Glider (KSG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KSGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KSG je $ 0.00140207, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KSG se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +1.37% u posljednjih 24 sata i +5.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu King Sugar Glider (KSG)

Tržišna kapitalizacija $ 15.04K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.04K Količina u optjecaju 699.03M Ukupna količina 699,032,742.99257

Trenutačna tržišna kapitalizacija King Sugar Glider je $ 15.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KSG je 699.03M, s ukupnom količinom od 699032742.99257. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.04K.