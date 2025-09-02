King Shiba (KINGSHIB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00183519, 24-satna najviša cijena $ 0.00231886, Najviša cijena ikada $ 0.191508, Najniža cijena $ 0, Promjena cijene (1H) -0.53%, Promjena cijene (1D) +14.93%, Promjena cijene (7D) +9.66%

King Shiba (KINGSHIB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00220963. Tijekom protekla 24 sata, KINGSHIBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00183519 i najviše cijene $ 0.00231886, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KINGSHIB je $ 0.191508, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KINGSHIB se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, +14.93% u posljednjih 24 sata i +9.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu King Shiba (KINGSHIB)

Tržišna kapitalizacija $ 655.53K, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.21M, Količina u optjecaju 296.69M, Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija King Shiba je $ 655.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KINGSHIB je 296.69M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.21M.