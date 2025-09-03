Više o KOL

King of Legends Cijena (KOL)

Neuvršten

Grafikon aktualnih cijena King of Legends (KOL)
King of Legends (KOL) Informacije o cijeni (USD)

King of Legends (KOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOL je $ 0.062072, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOL se promijenio za +0.85% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu King of Legends (KOL)

Trenutačna tržišna kapitalizacija King of Legends je $ 34.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOL je 291.84M, s ukupnom količinom od 347836703.62. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.39K.

King of Legends (KOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz King of Legends u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz King of Legends u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz King of Legends u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz King of Legends u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.00%
30 dana$ 0-21.70%
60 dana$ 0-3.27%
90 dana$ 0--

Što je King of Legends (KOL)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs King of Legends (KOL)

Službena web-stranica

King of Legends Predviđanje cijene (USD)

Koliko će King of Legends (KOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših King of Legends (KOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za King of Legends.

Provjerite King of Legends predviđanje cijene sada!

KOL u lokalnim valutama

King of Legends (KOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike King of Legends (KOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o King of Legends (KOL)

Koliko King of Legends (KOL) vrijedi danas?
Cijena KOL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOL u USD?
Trenutačna cijena KOL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija King of Legends?
Tržišna kapitalizacija za KOL je $ 34.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOL?
Količina u optjecaju za KOL je 291.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOL?
KOL je postigao ATH cijenu od 0.062072 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOL?
KOL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOL?
24-satni obujam trgovanja za KOL je -- USD.
Hoće li KOL još narasti ove godine?
KOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.