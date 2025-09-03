King of Legends (KOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.062072$ 0.062072 $ 0.062072 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.85% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

King of Legends (KOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOL je $ 0.062072, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOL se promijenio za +0.85% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu King of Legends (KOL)

Tržišna kapitalizacija $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.39K$ 41.39K $ 41.39K Količina u optjecaju 291.84M 291.84M 291.84M Ukupna količina 347,836,703.62 347,836,703.62 347,836,703.62

Trenutačna tržišna kapitalizacija King of Legends je $ 34.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOL je 291.84M, s ukupnom količinom od 347836703.62. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.39K.