KING MYCO Cijena danas

Trenutačna cijena KING MYCO ($MYCO) danas je $ 0.00009167, s promjenom od 3.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $MYCO u USD je $ 0.00009167 po $MYCO.

KING MYCO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 84,716, s količinom u optjecaju od 924.16M $MYCO. Tijekom posljednja 24 sata, $MYCO trgovao je između $ 0.00008588 (niska) i $ 0.00009193 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00014834, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006479.

U kratkoročnim performansama, $MYCO se kretao -- u posljednjem satu i -7.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KING MYCO ($MYCO)

Tržišna kapitalizacija $ 84.72K$ 84.72K $ 84.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 84.72K$ 84.72K $ 84.72K Količina u optjecaju 924.16M 924.16M 924.16M Ukupna količina 924,160,000.0 924,160,000.0 924,160,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KING MYCO je $ 84.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $MYCO je 924.16M, s ukupnom količinom od 924160000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 84.72K.