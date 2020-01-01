King Kovu (LAZY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u King Kovu (LAZY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

King Kovu (LAZY) Informacije $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Službena web stranica: https://lazyonbase.com

King Kovu (LAZY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za King Kovu (LAZY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 89.16K $ 89.16K $ 89.16K Ukupna količina: $ 20.23M $ 20.23M $ 20.23M Količina u optjecaju: $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 149.90K $ 149.90K $ 149.90K Povijesni maksimum: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 Povijesni minimum: $ 0.00484901 $ 0.00484901 $ 0.00484901 Trenutna cijena: $ 0.00741122 $ 0.00741122 $ 0.00741122 Saznajte više o cijeni King Kovu (LAZY)

King Kovu (LAZY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike King Kovu (LAZY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LAZY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LAZY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LAZY tokena, istražite LAZY cijenu tokena uživo!

