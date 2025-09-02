King Kovu (LAZY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00743575 $ 0.00776518
24-satna najniža cijena $ 0.00743575
24-satna najviša cijena $ 0.00776518
Najviša cijena ikada $ 0.01783687
Najniža cijena $ 0.00484901
Promjena cijene (1H) +1.42%
Promjena cijene (1D) -1.52%
Promjena cijene (7D) -20.72%

King Kovu (LAZY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0076169. Tijekom protekla 24 sata, LAZYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00743575 i najviše cijene $ 0.00776518, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAZY je $ 0.01783687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00484901.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAZY se promijenio za +1.42% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -20.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu King Kovu (LAZY)

Tržišna kapitalizacija $ 91.92K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 154.47K
Količina u optjecaju 12.07M
Ukupna količina 20,279,943.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija King Kovu je $ 91.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAZY je 12.07M, s ukupnom količinom od 20279943.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.47K.