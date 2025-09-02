Više o LAZY

King Kovu Cijena (LAZY)

Neuvršten

1 LAZY u USD cijena uživo:

$0.00759613
-1.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena King Kovu (LAZY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:45:41 (UTC+8)

King Kovu (LAZY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00743575
24-satna najniža cijena
$ 0.00776518
24-satna najviša cijena

$ 0.00743575
$ 0.00776518
$ 0.01783687
$ 0.00484901
+1.42%

-1.52%

-20.72%

-20.72%

King Kovu (LAZY) cijena u stvarnom vremenu je $0.0076169. Tijekom protekla 24 sata, LAZYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00743575 i najviše cijene $ 0.00776518, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAZY je $ 0.01783687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00484901.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAZY se promijenio za +1.42% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -20.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu King Kovu (LAZY)

$ 91.92K
--
$ 154.47K
12.07M
20,279,943.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija King Kovu je $ 91.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAZY je 12.07M, s ukupnom količinom od 20279943.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 154.47K.

King Kovu (LAZY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz King Kovu u USD iznosila je $ -0.000117685714133851.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz King Kovu u USD iznosila je $ -0.0022169368.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz King Kovu u USD iznosila je $ -0.0036096336.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz King Kovu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000117685714133851-1.52%
30 dana$ -0.0022169368-29.10%
60 dana$ -0.0036096336-47.38%
90 dana$ 0--

Što je King Kovu (LAZY)

$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.

Resurs King Kovu (LAZY)

Službena web-stranica

King Kovu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će King Kovu (LAZY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših King Kovu (LAZY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za King Kovu.

Provjerite King Kovu predviđanje cijene sada!

LAZY u lokalnim valutama

King Kovu (LAZY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike King Kovu (LAZY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LAZY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o King Kovu (LAZY)

Koliko King Kovu (LAZY) vrijedi danas?
Cijena LAZY uživo u USD je 0.0076169 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LAZY u USD?
Trenutačna cijena LAZY u USD je $ 0.0076169. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija King Kovu?
Tržišna kapitalizacija za LAZY je $ 91.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LAZY?
Količina u optjecaju za LAZY je 12.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LAZY?
LAZY je postigao ATH cijenu od 0.01783687 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LAZY?
LAZY je vidio ATL cijenu od 0.00484901 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LAZY?
24-satni obujam trgovanja za LAZY je -- USD.
Hoće li LAZY još narasti ove godine?
LAZY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LAZY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
King Kovu (LAZY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

