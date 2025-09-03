Više o KDAG

KDAG Informacije o cijeni

KDAG Službena web stranica

KDAG Tokenomija

KDAG Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

King DAG Logotip

King DAG Cijena (KDAG)

Neuvršten

1 KDAG u USD cijena uživo:

$0.00395154
$0.00395154$0.00395154
-1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena King DAG (KDAG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:28:25 (UTC+8)

King DAG (KDAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00383599
$ 0.00383599$ 0.00383599
24-satna najniža cijena
$ 0.00408006
$ 0.00408006$ 0.00408006
24-satna najviša cijena

$ 0.00383599
$ 0.00383599$ 0.00383599

$ 0.00408006
$ 0.00408006$ 0.00408006

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.00383599
$ 0.00383599$ 0.00383599

+0.00%

-1.58%

-10.46%

-10.46%

King DAG (KDAG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00395154. Tijekom protekla 24 sata, KDAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00383599 i najviše cijene $ 0.00408006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDAG je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00383599.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDAG se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i -10.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu King DAG (KDAG)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija King DAG je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KDAG je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.95M.

King DAG (KDAG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz King DAG u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz King DAG u USD iznosila je $ -0.0011696617.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz King DAG u USD iznosila je $ -0.0017725193.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz King DAG u USD iznosila je $ -0.009792940847138585.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.58%
30 dana$ -0.0011696617-29.60%
60 dana$ -0.0017725193-44.85%
90 dana$ -0.009792940847138585-71.24%

Što je King DAG (KDAG)

KDAG is the underlying infrastructure of a new generation of value networks, dedicated to building a new generation of underlying trusted network protocols and providing efficient, convenient, secure, and stable development and deployment environments to customers worldwide. Its unique KDAG architecture completely replaces the traditional directed acyclic graph (DAG). and is used to organize the blocks with a TPS capable of 30,000+ per second, which breaks the performance bottleneck of the consensus mechanism. The "hug algorithm" instead of consensus completely solves the data consistency, and the "surf effect" greatly improves the random attribute of the node's legal reference, and realizes the high security of transaction privacy.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs King DAG (KDAG)

Službena web-stranica

King DAG Predviđanje cijene (USD)

Koliko će King DAG (KDAG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših King DAG (KDAG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za King DAG.

Provjerite King DAG predviđanje cijene sada!

KDAG u lokalnim valutama

King DAG (KDAG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike King DAG (KDAG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KDAG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o King DAG (KDAG)

Koliko King DAG (KDAG) vrijedi danas?
Cijena KDAG uživo u USD je 0.00395154 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KDAG u USD?
Trenutačna cijena KDAG u USD je $ 0.00395154. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija King DAG?
Tržišna kapitalizacija za KDAG je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KDAG?
Količina u optjecaju za KDAG je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KDAG?
KDAG je postigao ATH cijenu od 1.18 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KDAG?
KDAG je vidio ATL cijenu od 0.00383599 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KDAG?
24-satni obujam trgovanja za KDAG je -- USD.
Hoće li KDAG još narasti ove godine?
KDAG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KDAG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 06:28:25 (UTC+8)

King DAG (KDAG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.