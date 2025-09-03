King DAG (KDAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00383599 24-satna najviša cijena $ 0.00408006 Najviša cijena ikada $ 1.18 Najniža cijena $ 0.00383599 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -1.58% Promjena cijene (7D) -10.46%

King DAG (KDAG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00395154. Tijekom protekla 24 sata, KDAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00383599 i najviše cijene $ 0.00408006, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KDAG je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00383599.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KDAG se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i -10.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu King DAG (KDAG)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.95M Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija King DAG je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KDAG je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.95M.