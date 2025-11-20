Kinetix Finance Token Cijena danas

Trenutačna cijena Kinetix Finance Token (KAI) danas je --, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KAI u USD je -- po KAI.

Kinetix Finance Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 346,135, s količinom u optjecaju od 965.33M KAI. Tijekom posljednja 24 sata, KAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03611293, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KAI se kretao -0.14% u posljednjem satu i -16.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kinetix Finance Token (KAI)

Tržišna kapitalizacija $ 346.14K$ 346.14K $ 346.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 358.57K$ 358.57K $ 358.57K Količina u optjecaju 965.33M 965.33M 965.33M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

