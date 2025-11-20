Kinetiq Staked HYPE Cijena danas

Trenutačna cijena Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) danas je $ 39.44, s promjenom od 1.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KHYPE u USD je $ 39.44 po KHYPE.

Kinetiq Staked HYPE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,285,810,419, s količinom u optjecaju od 32.62M KHYPE. Tijekom posljednja 24 sata, KHYPE trgovao je između $ 37.36 (niska) i $ 39.88 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 59.44, dok je rekordna najniža cijena bila $ 29.77.

U kratkoročnim performansama, KHYPE se kretao +0.01% u posljednjem satu i +0.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kinetiq Staked HYPE (KHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Količina u optjecaju 32.62M 32.62M 32.62M Ukupna količina 32,619,368.43991496 32,619,368.43991496 32,619,368.43991496

