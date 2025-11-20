Kinetiq Earn Vault Cijena danas

Trenutačna cijena Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) danas je $ 39.75, s promjenom od 1.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VKHYPE u USD je $ 39.75 po VKHYPE.

Kinetiq Earn Vault trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 151,925,162, s količinom u optjecaju od 3.82M VKHYPE. Tijekom posljednja 24 sata, VKHYPE trgovao je između $ 37.62 (niska) i $ 40.18 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 51.63, dok je rekordna najniža cijena bila $ 29.62.

U kratkoročnim performansama, VKHYPE se kretao -0.16% u posljednjem satu i -0.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Kinetiq Earn Vault (VKHYPE)

Tržišna kapitalizacija $ 151.93M$ 151.93M $ 151.93M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 151.93M$ 151.93M $ 151.93M Količina u optjecaju 3.82M 3.82M 3.82M Ukupna količina 3,821,568.422786708 3,821,568.422786708 3,821,568.422786708

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kinetiq Earn Vault je $ 151.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VKHYPE je 3.82M, s ukupnom količinom od 3821568.422786708. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 151.93M.