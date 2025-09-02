Više o NEBO

Kinetic Kollective Cijena (NEBO)

Neuvršten

1 NEBO u USD cijena uživo:

$0.93289
$0.93289$0.93289
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kinetic Kollective (NEBO)
Kinetic Kollective (NEBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 35.29
$ 35.29$ 35.29

$ 0.385171
$ 0.385171$ 0.385171

--

--

0.00%

0.00%

Kinetic Kollective (NEBO) cijena u stvarnom vremenu je $0.93289. Tijekom protekla 24 sata, NEBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEBO je $ 35.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.385171.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEBO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kinetic Kollective (NEBO)

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

1.19M
1.19M 1.19M

2,250,000.0
2,250,000.0 2,250,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kinetic Kollective je $ 1.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEBO je 1.19M, s ukupnom količinom od 2250000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.10M.

Kinetic Kollective (NEBO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kinetic Kollective u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kinetic Kollective u USD iznosila je $ +0.0872991931.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kinetic Kollective u USD iznosila je $ +0.6043072043.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kinetic Kollective u USD iznosila je $ +0.3312405065507665.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0872991931+9.36%
60 dana$ +0.6043072043+64.78%
90 dana$ +0.3312405065507665+55.06%

Što je Kinetic Kollective (NEBO)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Kinetic Kollective (NEBO)

Službena web-stranica

Kinetic Kollective Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kinetic Kollective (NEBO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kinetic Kollective (NEBO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kinetic Kollective.

Provjerite Kinetic Kollective predviđanje cijene sada!

NEBO u lokalnim valutama

Kinetic Kollective (NEBO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kinetic Kollective (NEBO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NEBO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kinetic Kollective (NEBO)

Koliko Kinetic Kollective (NEBO) vrijedi danas?
Cijena NEBO uživo u USD je 0.93289 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NEBO u USD?
Trenutačna cijena NEBO u USD je $ 0.93289. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kinetic Kollective?
Tržišna kapitalizacija za NEBO je $ 1.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NEBO?
Količina u optjecaju za NEBO je 1.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NEBO?
NEBO je postigao ATH cijenu od 35.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NEBO?
NEBO je vidio ATL cijenu od 0.385171 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NEBO?
24-satni obujam trgovanja za NEBO je -- USD.
Hoće li NEBO još narasti ove godine?
NEBO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NEBO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Kinetic Kollective (NEBO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

