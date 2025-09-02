Kinetic Kollective (NEBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 35.29$ 35.29 $ 35.29 Najniža cijena $ 0.385171$ 0.385171 $ 0.385171 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Kinetic Kollective (NEBO) cijena u stvarnom vremenu je $0.93289. Tijekom protekla 24 sata, NEBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NEBO je $ 35.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.385171.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NEBO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kinetic Kollective (NEBO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.10M$ 2.10M $ 2.10M Količina u optjecaju 1.19M 1.19M 1.19M Ukupna količina 2,250,000.0 2,250,000.0 2,250,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kinetic Kollective je $ 1.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NEBO je 1.19M, s ukupnom količinom od 2250000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.10M.