Kinesis Silver (KAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 40.61 $ 40.61 $ 40.61 24-satna najniža cijena $ 41.17 $ 41.17 $ 41.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 40.61$ 40.61 $ 40.61 24-satna najviša cijena $ 41.17$ 41.17 $ 41.17 Najviša cijena ikada $ 53.13$ 53.13 $ 53.13 Najniža cijena $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) +0.06% Promjena cijene (7D) +5.01% Promjena cijene (7D) +5.01%

Kinesis Silver (KAG) cijena u stvarnom vremenu je $40.79. Tijekom protekla 24 sata, KAGtrgovalo je između najniže cijene $ 40.61 i najviše cijene $ 41.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAG je $ 53.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.36.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAG se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +0.06% u posljednjih 24 sata i +5.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kinesis Silver (KAG)

Tržišna kapitalizacija $ 155.73M$ 155.73M $ 155.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.73M$ 155.73M $ 155.73M Količina u optjecaju 3.82M 3.82M 3.82M Ukupna količina 3,820,061.6828 3,820,061.6828 3,820,061.6828

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kinesis Silver je $ 155.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAG je 3.82M, s ukupnom količinom od 3820061.6828. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.73M.