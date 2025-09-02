Kinesis Gold (KAU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 111.18 $ 111.18 $ 111.18 24-satna najniža cijena $ 112.51 $ 112.51 $ 112.51 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 111.18$ 111.18 $ 111.18 24-satna najviša cijena $ 112.51$ 112.51 $ 112.51 Najviša cijena ikada $ 114.2$ 114.2 $ 114.2 Najniža cijena $ 44.06$ 44.06 $ 44.06 Promjena cijene (1H) -0.40% Promjena cijene (1D) -0.27% Promjena cijene (7D) +2.79% Promjena cijene (7D) +2.79%

Kinesis Gold (KAU) cijena u stvarnom vremenu je $111.74. Tijekom protekla 24 sata, KAUtrgovalo je između najniže cijene $ 111.18 i najviše cijene $ 112.51, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAU je $ 114.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 44.06.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAU se promijenio za -0.40% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i +2.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kinesis Gold (KAU)

Tržišna kapitalizacija $ 160.34M$ 160.34M $ 160.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 160.34M$ 160.34M $ 160.34M Količina u optjecaju 1.43M 1.43M 1.43M Ukupna količina 1,434,980.5846 1,434,980.5846 1,434,980.5846

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kinesis Gold je $ 160.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KAU je 1.43M, s ukupnom količinom od 1434980.5846. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 160.34M.