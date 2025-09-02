Kimbo (KIMBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.31% Promjena cijene (1D) +6.08% Promjena cijene (7D) +37.48% Promjena cijene (7D) +37.48%

Kimbo (KIMBO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIMBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIMBO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIMBO se promijenio za -0.31% u posljednjih sat vremena, +6.08% u posljednjih 24 sata i +37.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kimbo (KIMBO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Količina u optjecaju 69.42B 69.42B 69.42B Ukupna količina 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kimbo je $ 1.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIMBO je 69.42B, s ukupnom količinom od 69420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.38M.