KIM Token (KIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04177886$ 0.04177886 $ 0.04177886 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +4.02% Promjena cijene (7D) +8.08% Promjena cijene (7D) +8.08%

KIM Token (KIM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIM je $ 0.04177886, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIM se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +4.02% u posljednjih 24 sata i +8.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu KIM Token (KIM)

Tržišna kapitalizacija $ 424.11K$ 424.11K $ 424.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 424.11K$ 424.11K $ 424.11K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija KIM Token je $ 424.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIM je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 424.11K.