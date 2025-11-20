KIKICat Cijena danas

Trenutačna cijena KIKICat (KIKI) danas je --, s promjenom od 0.89% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije KIKI u USD je -- po KIKI.

KIKICat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 139,827, s količinom u optjecaju od 999.94M KIKI. Tijekom posljednja 24 sata, KIKI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.102855, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, KIKI se kretao -3.97% u posljednjem satu i -19.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu KIKICat (KIKI)

Tržišna kapitalizacija $ 139.83K$ 139.83K $ 139.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 139.83K$ 139.83K $ 139.83K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,937,056.180362 999,937,056.180362 999,937,056.180362

Trenutačna tržišna kapitalizacija KIKICat je $ 139.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIKI je 999.94M, s ukupnom količinom od 999937056.180362. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 139.83K.