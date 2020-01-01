Kiirocoin (KIIRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Kiirocoin (KIIRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Kiirocoin (KIIRO) Informacije Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI. Službena web stranica: https://kiirocoin.org Bijela knjiga: https://kiirocoin.org/assets/docs/Kiiro_Whitepaper.pdf Kupi KIIRO odmah!

Kiirocoin (KIIRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Kiirocoin (KIIRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.05K $ 17.05K $ 17.05K Ukupna količina: $ 16.31M $ 16.31M $ 16.31M Količina u optjecaju: $ 16.31M $ 16.31M $ 16.31M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.05K $ 17.05K $ 17.05K Povijesni maksimum: $ 0.928142 $ 0.928142 $ 0.928142 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00104593 $ 0.00104593 $ 0.00104593 Saznajte više o cijeni Kiirocoin (KIIRO)

Kiirocoin (KIIRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Kiirocoin (KIIRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj KIIRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja KIIRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku KIIRO tokena, istražite KIIRO cijenu tokena uživo!

KIIRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide KIIRO? Naša KIIRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte KIIRO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!