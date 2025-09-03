Više o KIIRO

Kiirocoin (KIIRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00104593. Tijekom protekla 24 sata, KIIROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KIIRO je $ 0.928142, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KIIRO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kiirocoin je $ 17.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KIIRO je 16.27M, s ukupnom količinom od 16268203.4127156. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.02K.

Kiirocoin (KIIRO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Kiirocoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Kiirocoin u USD iznosila je $ +0.0001035242.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Kiirocoin u USD iznosila je $ -0.0003623384.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Kiirocoin u USD iznosila je $ -0.0002918169023505516.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0001035242+9.90%
60 dana$ -0.0003623384-34.64%
90 dana$ -0.0002918169023505516-21.81%

Što je Kiirocoin (KIIRO)

Kiiro Chain's overarching vision is firmly anchored in the creation of an infinitely scalable distributed high-performance computing network. This network is poised to emerge as a pivotal cornerstone within the landscape of AI-integrated metaverse technologies. By harnessing the potential of this network, Kiiro Chain aspires to establish itself as a market leader and become the most important computing infrastructure in the era of AI.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Kiirocoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kiirocoin (KIIRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kiirocoin (KIIRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kiirocoin.

Provjerite Kiirocoin predviđanje cijene sada!

KIIRO u lokalnim valutama

Kiirocoin (KIIRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kiirocoin (KIIRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KIIRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kiirocoin (KIIRO)

Koliko Kiirocoin (KIIRO) vrijedi danas?
Cijena KIIRO uživo u USD je 0.00104593 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KIIRO u USD?
Trenutačna cijena KIIRO u USD je $ 0.00104593. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kiirocoin?
Tržišna kapitalizacija za KIIRO je $ 17.02K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KIIRO?
Količina u optjecaju za KIIRO je 16.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KIIRO?
KIIRO je postigao ATH cijenu od 0.928142 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KIIRO?
KIIRO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KIIRO?
24-satni obujam trgovanja za KIIRO je -- USD.
Hoće li KIIRO još narasti ove godine?
KIIRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KIIRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
